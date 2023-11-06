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Balıkesir’de jandarmadan tarihi eser operasyonu

06.11.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu 1 şahsın aracı ile tarihi eser kaçakçılığı yaptığının belirlenmesi ile aracına yapılan operasyonda araç içinde saklanmış 135 adet Bizans ve Roma dönemine ait sikke ve objeler ele geçirildi.

Balıkesir’de jandarmadan tarihi eser operasyonu

Jandarma ekipleri 1 şahsı sorgulanmak üzere gözaltına aldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını koruma ile kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Altıeylül ilçesinde 1 şüphelinin tarihi eser kaçaklığı yapmak suretiyle haksız kazanç sağladığı tespit edilmesi üzerine yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu, şüpheliye ait araçta icra edilen operasyon sonucu araçta yapılan aramada; 135 adet Bizans ve Roma dönemine ait sikke ve objeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri 1 şahsı sorgulanmak üzere gözaltına aldı.

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