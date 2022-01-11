Balıkesir'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 260 gram metamfetamin, 140 gram kubar esrar, 186 sentetik uyuşturucu hap, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 3 tabanca, 6 av tüfeği, 25 fişek, 18 bin dolu makaron, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 810 lira, drone ve yaka kamerası ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

