Balıkesir'de kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Rojhat Kaçmaz ve Mahsun A, aralarında husumet bulunan Arda Y'nin babasına ait Cumhuriyet Mahallesi Dere Sokak’taki kahvehaneye geldi.

Burada Kaçmaz ve Mahsun A. ile Arda Y. arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Arda Y, babası Necati Y'ye haber verdi.

Kahvehaneye gelen şüpheli Necati Y, Kaçmaz (20) ve Mahsun A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Necati Y, aracında bulunan pompalı tüfek ile Kaçmaz'ı sırt ve bacağından, Mahsun A'yı ise sol bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçmaz, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan Mahsun A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler Necati Y, Arda Y. ve Anıl Y. gözaltına alındı.



