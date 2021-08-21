Balıkesir'de kayıp ihbarı yapılan kız çocuğu ölü bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, bir süredir haber alınamadığı için kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki kız, Yörücekler Barajı'nda ölü bulundu.
Arama çalışmalarını barajda sürdüren ekipler, sabah saatlerinde H.G.Y'nin (16) cansız bedeniyle karşılaştı.
Arama kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan cenaze, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
H.G.Y'nin ailesi, 18 Ağustos'tan bu yana çocuklarından haber alamadıklarını jandarma ekiplerine bildirmiş, kızın son olarak ilçe merkezindeki bir marketten alışveriş yapıp daha sonra taksiyle Yörücekler Barajı'na gittiği tespit edilmişti. AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince barajda arama çalışması yapılmıştı.
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