Balıkesir'de kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.
Kemalpaşa Mahallesi Fecir Sokak'ta yaşayan H.Ç. (51) ile babası A.İ.Ç (76) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Evdeki silahını alan A.İ.Ç, kızı H.Ç'ye ateş etti.
Göğsünden yaralanan H.Ç, olay yerinde yaşamını yitirdi. H.Ç'nin cesedi sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayın ardından A.İ.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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