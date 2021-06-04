YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

Balıkesir'de kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

04.06.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.

Kemalpaşa Mahallesi Fecir Sokak'ta yaşayan H.Ç. (51) ile babası A.İ.Ç (76) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Evdeki silahını alan A.İ.Ç, kızı H.Ç'ye ateş etti.

Göğsünden yaralanan H.Ç, olay yerinde yaşamını yitirdi. H.Ç'nin cesedi sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayın ardından A.İ.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Balıkesir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldıBalıkesir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir Ayvalık

Balıkesir Namaz Vakitleri 4 Haziran Cuma

İmsak
03:43
Sabah
05:35
Öğle
13:12
İkindi
17:08
Akşam
20:39
Yatsı
22:22

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Cuma

Aytekin Eczanesi
Merkez
Begüm Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Yaşam Eczanesi
Bandirma
Miray Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uludağ'a haziran karı

Uludağ'a haziran karı

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.