Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından, 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 dozer ve 415 personel ile müdahale ediliyor.

AFAD'ın sosyal medya hesabından, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangına ilişkin bilgi verildi.

Kepsut'ta çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 dozer ve 415 personel ile müdahale edildiği belirtilen açıklamada, destek amacıyla bölgeye, AFAD koordinasyonunda, Bursa, Çanakkale, Kütahya, Manisa, Eskişehir, Yalova, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir'den su tankeri ve iş makinesi görevlendirilmesi yapıldığı, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

