Balıkesir’de otomobil devrildi, aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk iki kişi yaralandı.

Balıkesir-Kütahya kara yolunda Sercan T. idaresindeki 10 DAN 66 plakalı otomobil, OSB mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Araçta sıkışan sürücünün eşi Büşra T. ile 4 yaşındaki çocukları Fatih Aybars T, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, eşi Büşra T. ve çocukları Fatih Aybars T, ambulansla Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hemşire olduğu öğrenilen Büşra T, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.



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