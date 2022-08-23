YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de patlıcan közlenen evde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de patlıcan közlenen evde çıkan yangın söndürüldü

23.08.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de patlıcan közlenen evde çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde patlıcan közlenen evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Bağtepe Mahallesi'nde ikamet eden Himmet Cınbız (69), patlıcan közlemek için evindeki eski ocağı yaktı.

Ocaktan çıkan kıvılcımların bacaya sıçraması üzerine evin çatısında yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandıBalıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı
Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandıAntalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı
Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldiKütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Kepsut

Balıkesir Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:21
Öğle
13:16
İkindi
17:01
Akşam
20:02
Yatsı
21:26

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Salı

Alp Eczanesi
Altieylul
Karadeniz Eczanesi
Altieylul
Efe Eczanesi
Karesi
Feyza Eczanesi
Karesi
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Kıvanç Eczanesi
Bandirma
Serap Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

Tribünde cinsel ilişkiye girdiler! Eğlenceleri pahalıya patladı

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.