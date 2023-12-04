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Balıkesir’de polis ve jandarmadan kumar uygulaması

04.12.2023 14:19 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de polis ve jandarma ekipleri il genelinde “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması gerçekleştirdiler.

Balıkesir’de polis ve jandarmadan kumar uygulaması

Polis ve jandarma ekipleri uygulama esnasında 3 dernek ve 652 umuma açık işyerinin denetlerken çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri toplam 157 ekip ve 509 personelin katılımıyla, il merkezi ve tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yapılan Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulaması dahilinde; 4 bin 568 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 11 şahıs gözaltına alındı. Polis ve jandarma ekipleri 3 dernek binası ve 652 umuma açık işyerinin denetlerken, 1 işyerine ruhsatsız alkol sunumu yapmaktan 10 bin 531 TL. ve işyerinde sigara içilmesinden dolayı 8 bin 540 TL. olmak üzere toplam 19 bin 71 TL. idari para cezası uygulandı.

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