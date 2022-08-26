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Balıkesir'de polise saldıran kişi gözaltına alındı

26.08.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de polise saldıran kişi gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, polise saldıran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eski Kuyumcular Mahallesi'nde E.D. ile T.T ve kız arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, E.D ve T.T'yi ayırmak isterken T.T'nin saldırısına uğradı.

Polis ekiplerine, "Sen kim oluyorsun benim elimi tutuyorsun" diyerek yumruk ve tekme atan T.T, bölgeye takviye gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

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