Balıkesir’de polisten 11 uyuşturucu şüphelisine operasyon

Balıkesir’de polis ekiplerince yapılan 7 ayrı çalışmada 11 uyuşturucu şüphelisi yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl merkezi, Edremit, Bandırma ve Bigadiç ilçelerinde 04.02.2021 tarihinde yapılan 7 ayrı çalışmada 11 şüpheli şahıs yakalandı. 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 10 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda; 129 adet ecstasy hap, 26 adet sentetik ecza hap, 0,68 gram esrar, 2,28 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 12 adet fişek ele geçirildi.

