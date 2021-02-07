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Balıkesir’de polisten 15 şahsa uyuşturucu operasyonu

07.02.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de narkotik polisleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu 11 ayrı çalışmada 15 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 11 ayrı çalışmada Balıkesir İl merkezi, Bandırma, Burhaniye, Gönen, Sındırgı ve Havran İlçelerinde 15 şüpheli şahsı yakaladı ve şahıslar haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı.

Balıkesir’de narkotik polisleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu 11 ayrı çalışmada 15 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 11 ayrı çalışmada Balıkesir İl merkezi, Bandırma, Burhaniye, Gönen, Sındırgı ve Havran İlçelerinde 15 şüpheli şahsı yakaladı ve şahıslar haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 1,31 gram eroin, 167 adet sentetik ecza hap, 37,45 gram esrar, 16,84 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen aparat ele geçirildi.

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