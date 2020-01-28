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Balıkesir’de polisten kaçak tütün ve içki operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi Edremit ve Bandırma’da kaçak tütün ve içki satan şahıslara operasyon düzenledi.

Balıkesir’de polisten kaçak tütün ve içki operasyonu

Balıkesir polisi Edremit ve Bandırma’da kaçak tütün ve içki satan şahıslara operasyon düzenledi. Polis operasyonlarda çok miktarda kaçak içki ve tütün mamulü ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Edremit ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bilgi doğrultusunda iş yerlerinde arama yaptı. Polis ekipleri tarafından 2 şüphelinin iş yerlerinde yapılan aramalarda 52 şişe mükerrer kapişonlu şarap, 7 bin 300 adet bandrolsüz boş makaron, 12 bin adet dolu makaron, 19 kilo 750 gr açık tütün, 350 gr gümrük kaçağı tütün, 55 adet manuel sigara sarım makinası, 561 adet gümrük kaçağı sigara sarım kağıdı, 153 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Polis, şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.

Balıkesir’de polisten kaçak tütün ve içki operasyonu

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