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Balıkesir'de polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.06.2020 11:02 | Son Güncelleme

Polis kamerasına da yansıyan takibin ardından otomobilde 48 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, G.Ö'nün Edremit ilçesinden Balıkesir'e uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin uygulama noktasında "dur" ihtarında uymayan G.Ö, otomobille kaçmaya başladı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, merkez Karesi ilçesinde aracı durdurdu.

Polis kamerasınca kaydedilen takibin ardından araçta yapılan aramalarda 48 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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