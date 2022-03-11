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Balıkesir'de rahatsızlanan kadın, kar küreme çalışması sonrası hastaneye kaldırıldı

11.03.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de rahatsızlanan kadın, kar küreme çalışması sonrası hastaneye kaldırıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde yolları kar nedeniyle kapanan kırsal mahallede yaşayan ve rahatsızlanan kadın için belediye ekipleri yol açma çalışması yürüttü.

Karesi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deliklitaş Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Elif Garip'in mide rahatsızlığı geçirdiği ihbarını alan ambulans ekipleri, kar nedeniyle mahalleye giremedi.

Hasta için seferber olan belediye ekipleri, iş makinesiyle kar küreme çalışması yaptı ve yolu açtı. Ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, özverili çalışmaları dolayısıyla ekiplere teşekkür ederek, "Hasta vatandaşımızın şifa bulması için yolları uzun uğraşlar sonucu açtık. Kendisine geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

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