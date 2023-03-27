Balıkesir’de siyaset kulisleri hızlandı

Siyasi partilerin Balıkesir il başkanlıkları, aday adaylığı başvurusu yapanların isimlerini açıklarken aday adaylığı sayıları da dikkat çekti. Buna göre 70 başvuru ile en yüksek sayıya ulaşan AK Parti oldu. Onu 43 başvuru ile CHP izlerken, MHP’nin başvuru sayısı 32, İyi Parti’nin ise 37 oldu.

Balıkesir’de 14 Mayıs seçimleri için siyasi partilerin aday adaylığı isim listeleri belli oldu. Seçime 50 günden az süre kalırken, siyasetin önemli isimleri listelere girerek ya da girmeyerek adından söz ettirdi. AK Parti’nin halihazırda görevini sürdüren 6 milletvekili tekrar aday adaylığı başvurusunda bulundu. 70 başvuru ile Balıkesir’de en çok aday adayı çıkartan parti olan AK Parti’de hafta sonu da temayül yoklaması yapıldı. AK Parti MKYK üyesi Belgin Uygur da aday adaylığı başvurusu yapanların arasında yerini aldı.

CHP’nin aday adaylığı başvurusu ise 43 oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, aday adaylığı için başvuru yapmazken, siyasi kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanmaları halinde Ahmet Akın’a bakanlık görevi vereceği iddia edildi. CHP’nin diğer 2 milletvekili ise aday adaylığı başvurusunda bulundu.

MHP ve İYİ Parti’nin aday adaylığı sayıları ise birbirine yakın oldu. MHP’nin aday adayı sayısı 32, İYİ Parti’nin ise 37 oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı Turhan Çömez de Balıkesir’den aday adaylığını açıkladı.

