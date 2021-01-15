Balıkesir’de son 2 haftada 41 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri son 2 haftada yaptığı 18 ayrı uygulamada 41 şüpheli şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri uygulamalarda çokj miktarda uyuşturucu madde, silah, fişek ve tarihi eserler ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 01-15 Ocak 2021 tarihleri arasında Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen 18 ayrı uygulamada toplam; 310 gram kubar esrar, 12 bin 752 adet sentetik uyuşturucu hap, 75 gram metamfetamin, 7,6 gram skunk, 3 adet tarihi eser, 2 adet sahte para, 3 adet tabanca, 5 adet av tüfeği ve bu silahlara ait 441 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiş olup alınan talimatlar ile ele geçirilen malzemelere el konularak 41 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış olup, 9 şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine sev edildi.

