YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de sünnet düğünündeki silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'de sünnet düğünündeki silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

17.07.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de sünnet düğünündeki silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, sünnet düğününde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Güvemçetmi Mahallesi'nde 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler E.A. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvemçetmi Mahallesi'ndeki torununun düğününe giden Y.A. ve oğulları E.A. ve Y.A. ile A.Y. ve yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, tabancayla Y.A'yı öldürmüştü. Y.A'nın oğulları E.A. ve Y.A. da A.Y'ye tabanca ile ateş etmişti. A.Y. ve seken kurşunların isabet ettiği S.Y. de olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kavgada, A.M, A.S, V.Y. ve S.Ç. ise silahla yaralanmıştı. Jandarma, olayın ardından A.Y'nin katil zanlısı oldukları belirtilen Y.A'nın iki oğlu E.A ve Y.A'yı gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Balıkesir'de partililerle buluştu:Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Balıkesir'de partililerle buluştu:
Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu'nun kullandığı araç çocuğa çarptıGercüş Kaymakamı Sinanoğlu'nun kullandığı araç çocuğa çarptı
Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendiKayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir silahlı kavga

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
04:00
Sabah
05:48
Öğle
13:20
İkindi
17:15
Akşam
20:42
Yatsı
22:22

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Pazar

Çimen Eczanesi
Altieylul
Stad Eczanesi
Altieylul
Çetinel Eczanesi
Karesi
Ümit Eczanesi
Karesi
Meydan Eczanesi
Ayvalik
Cadde Eczanesi
Bandirma
Çınar Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.