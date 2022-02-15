YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

15.02.2022 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale- Balıkesir karayolunun Altınoluk Mahallesi girişinde A.K'nin kullandığı 10 N 9979 plakalı otomobil, 45 EK 417 plakalı tırla çarpıştı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde, otomobil sürücüsü A.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücünün cansız bedeni Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle Çanakkale- Balıkesir kara yolunda uzun süre duran trafik akışı, araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden sağlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafındaÇorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafında
Karaman'da başından silahla vurulmuş ceset bulunduKaraman'da başından silahla vurulmuş ceset bulundu
Adana'da 46 sağlıkçı akademisyene cübbe giyme töreni düzenlendiAdana'da 46 sağlıkçı akademisyene cübbe giyme töreni düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Şubat Çarşamba

İmsak
06:30
Sabah
07:53
Öğle
13:28
İkindi
16:24
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Çarşamba

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Cankorur Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Ayvalik
Acungan Eczanesi
Bandirma
Çırpanlı Eczanesi
Bandirma
Gökmen Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bildirim harekete geçirdi! Akıllı saatinin koyduğu teşhis doğru çıktı

Bildirim harekete geçirdi! Akıllı saatinin koyduğu teşhis doğru çıktı

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.