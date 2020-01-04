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  4. Balıkesir’de TÜFE rakamları açıklandı

Balıkesir’de TÜFE rakamları açıklandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.01.2020 17:10 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre TÜFE 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,53 oranında artış gerçekleşti.TÜFE’de 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,53 oranında artış gerçekleşti.

Balıkesir’de TÜFE rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre TÜFE 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,53 oranında artış gerçekleşti.
TÜFE’de 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,53 oranında artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 2,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırma yüzde 0,57, sağlık yüzde 0,42, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 0,42 artış gerçekleşti. Seçilmiş maddeler arasında “Domates” fiyatı en fazla artışı gösterirken “Portakal” fiyatı en fazla düşüş gösteren gıda ürünleri oldu.

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