Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen çeşitli ülkelere mensup 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler ifadelerinin alınması için Sahil Güvenlik Komutanlığına sevk edildi.



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