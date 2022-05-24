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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

24.05.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde 12 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 76,89 gram metamfetamin, şişe içinde bir miktar sıvı metamfetamin, 32 gram esrar, 11 adet sentetik ecza hap, 3 hassas terazi, ruhsatsız silah, 6 fişek, uyuşturucu paketlemede kullanılan kare şeklinde 23 alüminyum folyo ve 66 ağzı kilitli poşet, uyuşturucu ve uyarıcı madde içiminde kullanılan aparat ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 220 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrolle olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.

Zanlılardan birinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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