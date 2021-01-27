Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il merkezi ve Edremit’te yaptıkları 7 ayrı operasyonda 12 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, ve Edremit ilçesinde yaptıkları 7 ayrı çalışmada 12 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve 1 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 6 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 1,41 gram esrar, 5 adet sentetik ecza hap, 1,58 gram bonzai, 85,75 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 adet payp, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 16 adet fişek ele geçirildi.

