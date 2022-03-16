Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait olduğu belirtilen araçlarda yapılan aramada, farklı bölmelere gizlenmiş 1 kilo 237 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



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