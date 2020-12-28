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Balıkesir'de üzerine ağaç dalları devrilen kişi hayatını kaybetti

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.12.2020 12:38 | Son Güncelleme

Balıkesir'de üzerine ağaç dalları devrilen kişi hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde traktörle tarlada çalışan bir kişi, üzerine ağaç dallarının devrilmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Topağaç Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Güner Yakut idaresindeki traktörün uyarı ışığının bulunduğu direğe ağaç dalları takıldı.

Traktörün ileri doğru hareket etmesiyle kırılan dallar, Yakut'un üzerine düştü.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince kaldırıldığı Marmara Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Yakut'un cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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