YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Balıkesir'de yediemin otoparkından çalınan 9 araç Eskişehir'de bulundu

Balıkesir'de yediemin otoparkından çalınan 9 araç Eskişehir'de bulundu

17.02.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de yediemin otoparkından çalınan 9 araç Eskişehir'de bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir yediemin otoparkından 9 aracın çalınmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motor ve şasi numaraları değiştirilen çalıntı araçların kentte bir alanda saklandığı bilgisine ulaştı.

Tepebaşı ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki söz konusu alana operasyon düzenleyen ekipler, toplam değeri 1 milyon lira olduğu değerlendirilen 3 kamyon, 3 kamyonet, 2 traktör ve 1 motosikleti buldu.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de kaybolan çiftçinin cesedi bulunduGÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de kaybolan çiftçinin cesedi bulundu
Kırklareli'nde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldüKırklareli'nde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Dalaman Havalimanı’nın İspanyol Ferrovial'a kısmi satışı ÜNLÜ & Co danışmanlığında gerçekleştirildiDalaman Havalimanı’nın İspanyol Ferrovial'a kısmi satışı ÜNLÜ & Co danışmanlığında gerçekleştirildi

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Şubat Cuma

İmsak
06:17
Sabah
07:40
Öğle
13:17
İkindi
16:15
Akşam
18:44
Yatsı
20:02
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Su tasarrufu yöntemini açıkladı! “İç çamaşırı giymiyorum”

Su tasarrufu yöntemini açıkladı! “İç çamaşırı giymiyorum”

"Nihayet kükredin" yorumu dikkat çekti

"Nihayet kükredin" yorumu dikkat çekti

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.