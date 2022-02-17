Balıkesir'de yediemin otoparkından çalınan 9 araç Eskişehir'de bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki bir yediemin otoparkından 9 aracın çalınmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motor ve şasi numaraları değiştirilen çalıntı araçların kentte bir alanda saklandığı bilgisine ulaştı.
Tepebaşı ilçesi Emirler Mahallesi'ndeki söz konusu alana operasyon düzenleyen ekipler, toplam değeri 1 milyon lira olduğu değerlendirilen 3 kamyon, 3 kamyonet, 2 traktör ve 1 motosikleti buldu.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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