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Balıkesir’de yılın ilk kar yağışı başladı

13.01.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Dursunbey’in yüksek kesimlerinde gece saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı yerleşim yerlerini ve dağları beyaza bürüdü.Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Gökçadağ, Alaçam, Turnacık, Resüller, Karapınar, Yassıören mahalleleri gibi yüksek rakımlı bölgelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Dursunbey’in yüksek kesimlerinde gece saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı yerleşim yerlerini ve dağları beyaza bürüdü.
Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Gökçadağ, Alaçam, Turnacık, Resüller, Karapınar, Yassıören mahalleleri gibi yüksek rakımlı bölgelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde Simav-Dursunbey yolunun bir çok bölgesinde kar yağışının devam ettiği gözlenirken, kar yağışının ulaşımı etkilemediği öğrenildi. Kar yağışının gün içinde yüksek kesimlerde etkili olması beklenirken, Dursunbey ilçe merkezinde de kar soğukları hissedildi.

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