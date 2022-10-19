Balıkesir'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de şehir içi yolcu taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Eda Onak idaresindeki 10 AIB 865 plakalı otomobil ile Yalçın Balık'ın kullandığı 10 M 00082 plakalı minibüs, Paşa Alanı Mahallesi 225. Sokak'ta çarpıştı. Minibüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada, sürücü Eda Onak ve yanındaki Nilsu Onak, minibüs şoförü Yalçın Balık ile yolcular Sena Aygül, Kadriye ve Barış Dilekli, Hayat Erdoğan, Nesrin Biçer, Mehmet Kultaş yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yolda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüsünde, ayrı yönlerden gelen iki aracın çarpışması ve minibüsün devrilmesi yer alıyor.

