Balıkesir'deki cinayetin şüphelisi baca deliğinde yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, cinayet şüphelisi polis ekipleri tarafından bir iş yerinin baca deliğinde yakalandı.

Hacıyusuf Mahallesi'ndeki bir restoranda dün işlenen cinayetin şüphelisi Bahadır B'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin olay yerinden kaçtığı aracı Küçük Sanayi Sitesi'nde buldu.

Burada araştırmalarını yoğunlaştıran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın en son kamera açısından kaybolduğu sokağı ablukaya aldı.

Emniyet güçleri, bir iş yerinin havalandırma boşluğundan girerek bacasında saklandığını tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli Bahadır B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hacıyusuf Mahallesi'ndeki bir restoranda, dün, İsmail Hakkı Arkan (33) ile aralarında husumet olduğu öğrenilen Bahadır B. tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bahadır B, Arkan'ı iş yerinden aldığı bıçakla göğsünden yaralamıştı. 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arkan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

