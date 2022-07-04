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Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

04.07.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İstanbul istikametinden İzmir'e doğru seyreden Salih A. (25) idaresindeki 35 POL 36 plakalı otomobille Bedri Kebiç (34) yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı otomobil, Balıkesir-İzmir-İstanbul otoyolu Savaştepe mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralılar Salih A. ile Kazım Akkuş'u (32) sıkıştıkları araçlardan çıkarttı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, 54 ZP 870 plakalı otomobildeki Bedri Kebiç, Beyhan Kebiç (28), Berat Ömer Kebiç (2), Bedirhan Kebiç (1) ve Seyhan Akkuş (47) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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trafik kazası Balıkesir otoban

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