Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Edremit'te belirlenen 13 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 350 gram kubar esrar, 250 gram metamfetamin, 110 gram bonzai, 18 sentetik uyuşturucu hap, 16 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirme teçhizatı, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

