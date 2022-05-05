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Balıkesir'in ilçelerinde çocuklara gölge oyununun inceliklerini öğretiyor

05.05.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel Türk gölge oyununa 20 binden fazla tasvirle ve 3 metre enindeki perdede oynattığı büyük figürlerle yenilikler katan Suat Veral, ilçeleri gezerek tecrübelerini çocuklara aktarıyor - Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Veral: - "Nasıl boyayacaklarını, Karagöz ve Hacivat çalışmasının nasıl olabileceğini anlatıyoruz. Bizler Karagöz ve Hacivat'ın ses taklitlerini yaparken onların da yapmasını sağlıyoruz. Çocuklardan doğaçlama yapmalarını da istiyoruz"

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Geleneksel Türk gölge oyunu ustası Suat Veral, Balıkesir'in 20 ilçesini gezerek düzenlediği atölyelerde çocukları Hacivat ve Karagöz ile tanıştırıyor.

Geleneksel Türk gölge oyununa 20 binden fazla tasvirle ve 3 metre enindeki perdede oynattığı büyük figürlerle yenilikler katan Suat Veral, gölge oyununun inceliklerini genç nesillere aktarıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 20 ilçeyi gezen Veral, düzenlediği atölyelerde gölge oyunu karakterlerinin yapımı, oyunların sahnelenmesi gibi konuları çocuklara öğretiyor.

Türkiye'yi yurt dışındaki tiyatro festivallerinde de temsil eden ve 42 yılını gölge oyununa adayan Veral, atölyesinde Karagöz ve Hacivat'ı tanıştırdığı yaklaşık 500 çocuğa, tasvir ve oyunlarla ilgili bilgiler veriyor. Veral'a eğitimlerde Türkiye'nin ilk kadın Karagöz ustası Merve İlken de destek oluyor.

- "Karagöz ve Hacivat çalışmasının nasıl olabileceğini anlatıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Suat Veral, AA muhabirine, tecrübelerini genç nesille paylaştığını, çocukların doğruyu anlayabilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Veral, atölyelerde çocuklara ilk önce gölge oyununun karakterlerini tanıttığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sonra da onlara nasıl boyayacaklarını, Karagöz ve Hacivat çalışmasının nasıl olabileceğini anlatıyoruz. Ses taklitleri yapıyoruz. Bizler Karagöz ve Hacivat'ın ses taklitlerini yaparken onların da yapmasını sağlıyoruz. Çocuklardan doğaçlama yapmalarını da istiyoruz. Hem kız çocuklarımız hem erkek çocuklarımız bundan çok güzel istifade ediyor. Aynı zamanda tabii ki anneler ve babalar da bu konuda çok mutlu. Dolayısıyla belki ilk defa Karagöz ve Hacivat ile tanışan çocukların 'Ne kadar güzel, Karagöz ve Hacivat varmış. Bizim kültürümüzün içinde böyle karakterlerin olması bizi de çok mutlu ediyor.' dedikleri çok önemli bir paylaşım."

Çocuklara okulları ve günlük yaşamlarında kullanabilecekleri bilgiler de verdiklerine değinen Veral, "Resim yapacakları zaman bile açık renkten koyu renge gitmeyi, renklerin birbirine karışmamasını da öğrenmiş oluyorlar. Çocuklarımıza masalarda nasıl oturacaklarını, belleri bükülmeden oturmaları gerektiğini, çok yaklaşırlarsa gözlerinin bozuk olacağını da öğreterek aynı zamanda öğretmenlerimize de destek vermiş oluyoruz." diye konuştu.

Suat Veral, atölye çalışmalarına kentte yoğun talep olduğunu sözlerine ekledi.

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