YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’in plajları güvenli

Balıkesir’in plajları güvenli

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.07.2020 14:41 | Son Güncelleme

Plajların; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 75 cankurtaran ile plajlarda vatandaşların güvenliğini sağlıyor.Ege ve Marmara’nın incisi Balıkesir’in sahilleri; eşsiz manzarası ve temizliğiyle yerli yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

Plajların; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 75 cankurtaran ile plajlarda vatandaşların güvenliğini sağlıyor.
Ege ve Marmara’nın incisi Balıkesir’in sahilleri; eşsiz manzarası ve temizliğiyle yerli yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları doğrultusunda Türkiye’de, Mavi Bayrak sayısını en fazla artıran il olan Balıkesir’in sahillerindeki Mavi Bayrak sayısı; 22’den 31’e yükseldi. Eşsiz güzelliğinin yanı sıra güvenilir plajları ile de dikkat çeken Balıkesir’de; Büyükşehir Belediyesi aldığı önlemlerle yaşanabilecek olası tehlikeler karşısında hazır bekliyor.
Standartlar yükseliyor
Plajların; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 75 cankurtaran ile vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışıyor. 8 kule, 6 bot, 3 jet ski ile olası boğulma vakaları karşısında hazır bulunan ekipler, 2019’da 85 vatandaşı, 2020’de ise şu ana kadar 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Beşinci kez başkan seçildi

Beşinci kez başkan seçildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Balıkesir Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:41
Öğle
13:18
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:30

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Buket Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Günaydın Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Erdek’te Vefa Grubuna başarı belgesi

Erdek’te Vefa Grubuna başarı belgesi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Burhaniye Belediyesi’nden kampanya

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.