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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

03.08.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangını kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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