Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman yangını çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangını kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



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