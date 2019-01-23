Balıkesirspor Baltok 1 - 3 Trabzonspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, ilk maçta sahasında 2-1 yendiği Balıkesirspor Baltok ile rövanş maçında Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Balıkesirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek adını Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı.

Trabzonspor'a turu getiren golleri 32. dakikada Filip Novak, 56 ve 87. dakikalarda Abdülkadir Parmak attı. Balıkesirspor'un tek golünü 34. dakikada Beleck kaydetti.

Trabzonspor, Balıkesirspor ile oynadığı iki maçı da kazanarak kupada çeyrek finale yükselirken Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor, kupaya son 16 turunda veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada gelişen Trabzonspor ceza yayı üzerinde topla buluşan Ibanez'in aşırtma vuruşunda top auta çıktı.

16. dakikada Ibanez’in ceza sahası üzerinden şutunda top kale direğinin üstünden dışarı gitti.

21. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta çıktı.

32. dakikada Ibanez'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Pilip Novak'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

34. dakikada sağ kanattan Mehmet Boztepe'nin ortasında Steve Beleck kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-1