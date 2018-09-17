SPOR

Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 17.09.2018 21:37 | Son Güncelleme

Spor Toto 1'inci Lig'in 5. haftasındaki Balıkesir Baltok - Ümraniyespor maçı Balıkesirsporlu bir taraftarın orta hakem Atilla Karaoğlan'a saldırmasının ardından tatil edildi.

Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!

Spor Toto 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Balıkesir Baltok ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarının golsüz sona ermesinin ardından Balıkesirsporlu bir taraftar sahaya girerek soyunma odasına yönelen orta hakem Atilla Karaoğlan’a saldırdı.

Aldığı darbe sonrası hakem Karaoğlan yere düştü. Polislerin müdahalesi ile saldırgan yakalanırken, soyunma odasına giren hakem ikinci yarıya çıkmayarak maçı güvenlik gerekçesiyle tatil etti. Öte yandan hakemin aldığı darbe nedeniyle buz tedavisi gördüğü belirtildi.

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Balıkesirspor-Ümraniyespor


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Anahtar Kelimeler:
Balıkesirspor Baltok - Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
daha çok görürüz istenmeyen olayları.. FUTBOL HOLİGANLIKTIR
10 yıl vercen görsün
Bu tip futbol dan anlamayan cahilleri sahaya sokmamak gerek bir kişinin hatası takıma vereceği zararı görün. her tarafta futbol cellatlari var. bunları stad a sokmamak lazım ömür billah.
Barbarlar ! Avrupa’ya rezil olduk sizin yüzünüzden pislikler ! Büyük bir utanç.
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