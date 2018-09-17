Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!

Spor Toto 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Balıkesir Baltok ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarının golsüz sona ermesinin ardından Balıkesirsporlu bir taraftar sahaya girerek soyunma odasına yönelen orta hakem Atilla Karaoğlan’a saldırdı.
Aldığı darbe sonrası hakem Karaoğlan yere düştü. Polislerin müdahalesi ile saldırgan yakalanırken, soyunma odasına giren hakem ikinci yarıya çıkmayarak maçı güvenlik gerekçesiyle tatil etti. Öte yandan hakemin aldığı darbe nedeniyle buz tedavisi gördüğü belirtildi.
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