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Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek görevinden istifa etti

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 01.07.2020 16:39 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek görevinden istifa etti.

Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek görevinden istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek görevinden istifa etti. İstifa haberinin gelmesinin ardından Balıkesirspor yeni teknik direktör arayışlarına başladı.Geçmiştimiz hafta Hatayspor'un Balıkesirspor’u 2-0 mağlup ettiği maç sonunda yaptığı açıklama çok konuşulmuştu.

"KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞI BİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Takımların birbirine denk oynadığını ancak Hatay ekibinin galip geldiğini ifade eden Şimşek, "Artık önümüze bakacağız, kimin şampiyon olacağı bizi çok ilgilendirmiyor." demişti. Şimşek ayrıca hakemin yönetimini de eleştirmişti.

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