Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek görevinden istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek görevinden istifa etti. İstifa haberinin gelmesinin ardından Balıkesirspor yeni teknik direktör arayışlarına başladı.Geçmiştimiz hafta Hatayspor'un Balıkesirspor’u 2-0 mağlup ettiği maç sonunda yaptığı açıklama çok konuşulmuştu.
Takımların birbirine denk oynadığını ancak Hatay ekibinin galip geldiğini ifade eden Şimşek, "Artık önümüze bakacağız, kimin şampiyon olacağı bizi çok ilgilendirmiyor." demişti. Şimşek ayrıca hakemin yönetimini de eleştirmişti.
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