Balıkesirspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında evinde MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenilen Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Alaettin Hikmet Işık, izleyen herkesin maçtan keyif aldığını belirterek, "Ankaragücü karşısında verilen performansla yapılan mücadeleden son derece memnunum." dedi.

Işık, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, takımda ilk 11'de 7 genç oyuncuya forma verdiklerini söyledi.

Yapılan üç değişiklikle birlikte 12 genç oyuncunun sahada yer aldığını ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Son iki kişilik iki arkadaşımız da genç yetenekle beraber on iki kişi oldu. Balıkesirspor tarihinin Spor Toto 1. Lig tarihinde 12 genç arkadaşımız ilk kez oynuyor. Hele hele ilk 11'de 7 gencimizin oynaması ve şampiyonluğa giden Ankaragücü karşısında yapılan performansla yapılan mücadelem ben son derece memnunum. Karşımızda bir Ankaragücü var. Şampiyonluğa giden güçlü bir takım var. Biz de kora kor mücadele yaptık, mücadelemiz sonuna kadar sürdürdük. Bizim de gol fırsatlarımız oldu. İlk yarı üç tane çok net. İki tane de ikinci devrede var. Bunları gole çevirebilseydik, skor daha farklı olabilirdi."

Işık, bundan sonraki karşılaşmalara da gençlerle çıkacaklarını sözlerine ekledi.

- Ankaragücü cephesi

MKE Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Mustafa Altındağ da Balıkesir'e kazanmak için geldiklerini ve bunu başardıklarını dile getirdi.

Altındağ, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün kazandık, mutluyuz. Sezon başından beri bir hedefimiz vardı. O hedefe adım adım yaklaştık. Kaldı bir adımımız. Onu da önümüzdeki maçlarda kazanıp şampiyon olacağız. Bir üst lige çıkacağız. Bugün Balıkesirspor'da iyi mücadele verdi. Genç bir takım olarak karşımızda bizi zorladılar. Onlara da gelecek sezonda başarılar diliyorum. Önümüzdeki maça bakıp şampiyonluğumuzu kutlamak istiyoruz"

