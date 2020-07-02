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Balıkesirspor sezon sonuna kadar Yusuf Şimşek'le devam edecek

BALIKESİRSPOR HABERLERİ  | 02.07.2020 02:42 | Son Güncelleme

Kırmızı beyazlı kulüple akşam saatlerinde yolları ayrılan teknik direktör Şimşek'le yapılan görüşmelerde, sezon sonuna kadar devam edilmek üzere anlaşıldığı bildirildi.

Balıkesirspor sezon sonuna kadar Yusuf Şimşek'le devam edecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, dün akşam saatlerinde görevinden istifa eden teknik direktör Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadar devam etme kararı alındı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yönetim ile teknik direktör Şimşek'in son kez bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yusuf Şimşek ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde sezon sonuna kadar birlikte çalışma kararı almış bulunmaktayız." denildi.

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