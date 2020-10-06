Balıkesirspor transfer tahtasını açarak 11 futbolcuyla anlaştı

Kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Ümit Arslan, 26 dosyadaki borçlu oyuncularla anlaşarak transfer yasağını kaldırdıklarını söyledi.

Arslan, Aydeniz Et firmasıyla isim sponsorluğu konusunda anlaşma sağladıklarını belirterek, "Tüm yönetim kurulu üyelerimizle beraber 26 dosyadaki borçlu tüm oyuncularla istişare ederek çalışmalarımızı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Okan Alkan tepkisi

Görüşmelerde kendilerine kolaylık sağlayan 25 futbolcuya teşekkür eden Arslan, şöyle konuştu:

"Adana'ya gittiğimiz ve aldığımız söze rağmen bizleri Balıkesir'e geri gönderen Okan Alkan'a sesleniyorum. İki gün içinde verdiğin söze ne oldu? Pazartesi günü bizi bu ateşin içine niye attın! Balıkesirspor'un hiç mi hakkı yok! Balıkesirspor'u seven dostların hiç mi hakkı yok! Hiç mi hatırımız yok! Saat 16.45'te yönetim kurulumuzla beraber biri altınını bozdurdu, diğer başka bir şey yaptı. Üzüldüğüm imzaları aldığım 25 futbolcuma söz verip 'hiç kimseye fazlasını ödemeyeceğiz' dediğimiz halde Okan Alkan'ın bütün borcunu ve dosyasını kapattık. 25 futbolcumun hepsinden haklarını helal etmesini istiyorum."