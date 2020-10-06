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Balıkesirspor transfer tahtasını açarak 11 futbolcuyla anlaştı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 06.10.2020 17:25 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, transfer yasağı konusunu çözüme kavuşturarak 11 futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Balıkesirspor transfer tahtasını açarak 11 futbolcuyla anlaştı

Kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Ümit Arslan, 26 dosyadaki borçlu oyuncularla anlaşarak transfer yasağını kaldırdıklarını söyledi.

Arslan, Aydeniz Et firmasıyla isim sponsorluğu konusunda anlaşma sağladıklarını belirterek, "Tüm yönetim kurulu üyelerimizle beraber 26 dosyadaki borçlu tüm oyuncularla istişare ederek çalışmalarımızı gerçekleştirdik." diye konuştu.

  • Okan Alkan tepkisi

Görüşmelerde kendilerine kolaylık sağlayan 25 futbolcuya teşekkür eden Arslan, şöyle konuştu:

"Adana'ya gittiğimiz ve aldığımız söze rağmen bizleri Balıkesir'e geri gönderen Okan Alkan'a sesleniyorum. İki gün içinde verdiğin söze ne oldu? Pazartesi günü bizi bu ateşin içine niye attın! Balıkesirspor'un hiç mi hakkı yok! Balıkesirspor'u seven dostların hiç mi hakkı yok! Hiç mi hatırımız yok! Saat 16.45'te yönetim kurulumuzla beraber biri altınını bozdurdu, diğer başka bir şey yaptı. Üzüldüğüm imzaları aldığım 25 futbolcuma söz verip 'hiç kimseye fazlasını ödemeyeceğiz' dediğimiz halde Okan Alkan'ın bütün borcunu ve dosyasını kapattık. 25 futbolcumun hepsinden haklarını helal etmesini istiyorum."

  • 11 futbolcunun garanti ücreti 1 milyon 625 bin lira

Arslan, transfer sorununu çözebilmek için çok mücadele ettiklerini vurgulayarak, Cumali Bişi, Muhammed Ali Doğan, Doğa İşeri, Oğuzhan Aynaoğlu, Uğur Aygören, İsmail Yüksek, Şahin Bayram, Dersim Şahan Kaynak, Birol Parlak, Abdülhamit Yıldız ve Bosse Adam Cedric Kore ile anlaştıklarını dile getirdi.

Arslan, kırmızı-beyazlı ekibe kazasız belasız bir lig dileyerek, "Anlaştığımız 11 futbolcunun garanti ücreti toplam 1 milyon 625 bin liradır. Bu futbolcuların bonusları ve 34 hafta oynamaları halinde toplam 3 milyon 464 bin liradır. Biz Balıkesirspor'umuzu hak ettiği yere getirmek için geldik." ifadelerini kullandı.

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