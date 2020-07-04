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Balıkesirspor Umut Baysal'a emanet

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 04.07.2020 13:29 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına kalan maçlar için U-19 takımı antrenörü Umut Baysal getirildi.

Balıkesirspor Umut Baysal'a emanet

Balıkesirspor'da kötü gidişin ardından Yusuf Şimşek ile yollar ayrılmıştı. Sezonun kalan bölümünde altyapıda görev yapan Balıkesirspor'da forma giymiş Umut Baysal göreve getirili. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "A takımımız kalan 3 maçın hazırlıklarını U-19 takımı hocalarından Umut Baysal nezaretinde gerçekleştirecektir" ifadelerine yer verildi.

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