Balıkesirspor yönetimi yeni sezonda daha dinamik bir kadro hedefliyor

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'i 13. sırada tamamlayan Aydeniz Et Balıkesirspor'un kulüp başkanı Ümit Arslan, yeni sezonda daha güçlü ve dinamik bir kadroyla mücadele etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Arslan, kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın ligde kalmasında emeği geçen teknik heyete ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

Yollarına teknik direktör Yusuf Şimşek ile devam edeceklerini belirten Arslan, "Hocamızın raporu doğrultusunda devam edecek ya da etmeyecek oyuncularımızla alakalı çalışmalarımız başladı. Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni sezonda Balıkesirspor'u daha güçlü ve dinamik bir kadroyla taraftarımıza ve halkımıza izleteceğiz." diye konuştu.

- "Ara transferde takıma kattığımız oyuncular çok katkı sağladı"

Arslan, 2021-2022 sezonunda kulübe Türkiye Futbol Federasyonundan 7-8 milyon lira aktarılacağını ifade etti.

Sezon başında 3 milyon 914 bin lira maliyetle transfer ettikleri 11 oyuncudan verim alamadıklarını dile getiren Arslan, şunları kaydetti: