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Balıklı Rum Hastanesinin itfaiye raporuna göre, yangının çıkış nedeni belirlenemedi

15.08.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıklı Rum Hastanesinin itfaiye raporuna göre, yangının çıkış nedeni belirlenemedi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesinde çıkan yangına ilişkin hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığının raporunda, yangının çıkış sebebinin sağlıklı bir şekilde tespit edilemediği belirtildi.

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki Balıklı Rum Hastanesinin İhtiyarhane binasında 4 Ağustos'ta çıkan yangınla ilgili raporunu tamamladı.

İtfaiye olay yerine gittiğinde, hastanenin İhtiyarhane (yaşlı bakımevi) binasının çatısı ile çatı arasının alevli surette yandığı ve hastane çalışanları tarafından hastaların tahliye edilmeye çalışıldığına değinilen raporda, müdahaleden sonra, ahşap çatı, ahşap tavan, elektrik tesisatı, muhtelif sayıda hasta yatağı, pencereler, ahşap dolaplar, tekstil ürünleri, mini buzdolapları, ahşap kapılar, klimalar, mutfak dolapları ve araç gereçlerinin zarar gördüğünün belirlendiği kaydedildi.

Hastanedeki yangından bir gün önce iskele kurulduğu ve çatı arasında pürmüzle izolasyon çalışmalarının yapıldığı belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu alanda devam eden incelemelerimizde çatı arasından geçen odalara enerji veren mevcut elektrik tesisat kablolarında elektriksel yanma bulgusu araştırılmış ancak tavanın çökmesi ve yoğun tahribat sebebiyle oluşan enkaz birikintisi ve olay yerinde meydana gelen bozulmalar sebebiyle elektriksel bulgu tespit edilememiştir. Zemin kat ve birinci kat kamera kayıtları incelendiğinde, birinci kat kuzey cephe sol koridorun sonundaki büyük odada tarafımızdan yapılan gözlemi destekler nitelikte kamera saatiyle 12.48'te tavanın alevli şekilde birinci katta çöktüğü görülmüş, yangının tavan arasında başladığı kanaatine varılmıştır. Bu bilgiler ve bulgular ışığında yangının çıkış sebebi sağlıklı bir şekilde tespit edilememiştir."

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