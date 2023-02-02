Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, ara tatili fırsat bilen ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan tarihi mekanı ziyaret ediyor.

Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Mersin'den kenti gezmeye gelen Mehmet Emin Güneş, Şanlıurfa'yı çok beğendiğini söyledi.

Şanlıurfa'yı tahmin ettiklerinden daha güzel bulduklarını dile getiren Güneş, herkese kenti görmeyi tavsiye etti.

Emine Yıldız ise ara tatil dolayısıyla arkadaşlarıyla Tekirdağ'dan Güneydoğu turu kapsamında kente geldiklerini belirtti.

