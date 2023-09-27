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Balıksırtı nasıl yazılır? Balıksırtı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.09.2023 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede farklı anlamlara karşılık gelen kelimeler bir araya gelerek birleşik türde ve yeni anlamlara gelen kelimeler üretirler. Dilimizin zengin bir dağarcığa sahip olmasının nedenlerinden biri de birleşik türdeki bu kelimelerdir. Kelime dağarcığını zenginleştiren bu kelimeler yazımlarında en sık yanlış yapılan kelimleler arasında yer alır. Bu hataların önüne geçmek için oluşturulan Türkçe Yazım Kurallarına uyulduğu sürece yazım hatası yapılması mümkün olmaz.

Dünyanın en zengin dillerinden biri olan Türkçe’de birden fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu birleşik türde birçok kelime yer alır. Bu kelimelerin ayrı ya da bitişik yazılması farklı durumlara bağlı olduğu için çoğu zaman yazım yanlışına düşülür. Türkçe Yazım Kuralları’na uyulduğu sürece herhangi bir yazım yanlışı yapılmaz. Birleşik türde kelimelerin hangi durumlarda ayrı hangi durumlarda bitişik yazılması gerektiğinin bilinmesi doğru yazılması için önemlidir.

Balıksırtı nasıl yazılır?

İsim, sıfat ve zarf türlerinde farklı anlamlara karşılık gelebilen balıksırtı TDK resmî internet sitesindeki Türkçe Sözlükte dört farklı tanım ile açıklanmıştır. Bu tanımlara göre isim türünde balıksırtı; balık iskeleti şeklinde birbirlerine paralel ve çapraz olan çizgili kumaş desenidir. Kelimenin isim türündeki diğer tanımı ise mimarlık alanında kullanılan bir ifadedir.

Buna göre küçük ve yassı taş blokların, bir sırası sağa, bir sırası sola eğik ve tabaka tabaka olarak üst üste dizilmesi ile oluşan bir duvar örgüsünün ismidir. Zarf türünde balıksırtı; orta kısmı yüksek olup yanlara doğru alçalan bir biçim ifade eder. Sıfat olarak bu kelime suların toplanmasını engelleyebilmek için ortası şişkin bir şekilde yapılan yola verilen bir isim olarak açıklanmıştır. TDK bu kelimeyi bitişik olarak yazmıştır.

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Balıksırtı ayrı mı yazılır?

Balıksırtı yazımı Türk Dil Kurumunda yer alan sözlüğe göre de bitişik olmalıdır. Ayrı olarak yazılması yazım hatası olarak kabul edilir. Çünkü Türkçede ayrı yazılması gereken birleşik türde kelimeler için bazı kurallar geliştirilmiştir. Bu bağlamda "Balıksırtı bitişik mi yazılır?" sorusuna "evet" cevabını verebiliriz. Türkçe yazım kurallarına göre balıksırtı doğru yazılışı bitişik olmalıdır. Birleşik türde olan bu kelimede bir hayvan adının kullanılmış olması ve bir araya gelen kelimelerin değişikliğe uğramış olması bitişik yazılması durumlarına uygun bulunmuştur.

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