Sağduyu nasıl yazılır? Sağduyu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe birleşik sözcüklerin yazım kurallarına uygun olan kullanımları hakkında yorum yapılabilmesi için bu ifadelerin yapıları incelenmelidir. Yani bir birleşik sözcüğün hangi kelimeleri içerdiği, ne gibi ekler aldığı ve TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'ndaki hangi kategoriye dahil olduğu hakkında bilgi edinilmelidir. Bu sayede sağduyu gibi günlük yaşamda ve felsefe alanında yaygın olarak kullanılan bir sözcüğün nasıl yazılması gerektiğine dair açıklama yapılabilir. Sağduyu kelimesinin temel anlamları ve doğru yazılışı açıklandıktan sonra ise ilgili ifadenin yer aldığı cümle örnekleriyle birlikte bu konuda öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi mümkündür.

Sağduyu nasıl yazılır?

Sağduyu bir isim sözcüğü olarak TDK güncel sözlüğünde iki ayrı şekilde tanımlanır. Bu kelimenin ilk anlamı doğru ve akla uygun olan yargılar verme yeteneği; hissiselim, aklıselim şeklindedir. Sağduyu sözcüğünün bir diğer tanımı ise felsefe alanındaki terim anlamıdır. İlgili sözcüğün bu ikinci anlamı da yanlış ile doğruyu birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü olarak belirtilebilir. Yapılan bu açıklamalara göre sağduyu kelimesinin hem felsefe gibi disiplinlerde hem de günlük yaşamdaki konuşmalarda sıklıkla kullanıldığı söylenmelidir.

Sağduyu yazımı sağ ve duyu kelimelerinin bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıktığı için doğru yazılışı konusunda hatalara rastlanan ifadelerdendir. Yani birleşik sözcükler kategorisine dâhil olan bu kelimenin TDK tarafından onaylanan kullanımının açıklanmasında fayda vardır. Nitekim sağduyu kelimesi yazılı metinlerde ayrı olarak kullanıldığı zaman yazım kurallarına uyulmamış olur. Bu nedenle "Sağduyu bitişik mi yazılır?" sorusuna "evet" şeklinde yanıt verilir. Sağduyu TDK tarafından belirtilen doğru yazılışı ile bu kelimenin hatalı kullanımı şu şekildedir:

Sağduyu (doğru kullanım)

Sağ duyu (yanlış kullanım)

ağduyu ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğüne erişim sağlanarak sağduyu kelimesinin doğru yazılışı incelendiğinde bu kelimenin bitişik olarak kullanılmasının doğru olduğu görülür. Yani sağduyu doğru yazılışı bu isim sözcüğünü oluşturan kelimeler arasında boşluk bırakılmayacak şekildedir. Anlamları bakımından birbiriyle ilişkili olmayan sözcüklerin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan bu kelime kalıplaşmış olarak bitişik yazılır. Türkçe yazım kurallarına uygun olan kullanımı hakkında bilgi sunulan sağduyu ifadesinin yer aldığı cümle örnekleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir: