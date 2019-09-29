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Balina kusmuğundan yapılan tesbihe sipariş yağıyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 29.09.2019 14:11 | Son Güncelleme

Bursa'da tespih imalatçısı Fırat Karakoç, balina kusmuğundan tespih yaptı. Yaptıkları tespihlerin 3 ile 5 bin lira arasında değiştiğini kaydeden Karakoç, ürünlerini ihraç ettiklerini dile getirdi.

Tespih imalatçısı Fırat Karakoç, yüksek fiyatlardan alıcı bulan balina kusmuğundan tespih yaptı. Diğer tespihlerden farkı, içerdiği malzeme nedeniyle kokusu olan tespihler, kısa sürede ilgi görmeye başladı. Yaptıkları tespihlerin 3 ile 5 bin lira arasında değiştiğini kaydeden Fırat Karakoç, ürünlerini ihraç ettiklerini dile getirdi.

Karakoç, özellikle parfüm sektöründe kullanılan balina kusmuğunun, balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı, mumlu bir madde olduğuna dikkat çekti. Bu maddeyi yurt dışından getirttiğini belirten Fırat Karakoç, "Balinalar farklı bir metabolizmaya sahiplerdir. Yediğini kusarak atar, ancak kokusuyla dikkat çeker. Bu kusmuklar karaya vurduğunda alınır ve parfüm sektöründe kullanılır. Çok kıymetlidir, koku olarak da baktığımızda çok özeldir. Bizler de bunu tespihlerimizde kullanıyoruz" dedi.

'Miski amber' olarak adlandırılan ve en çok tercih edilen ürünler arasında bulunan bu tespihin yapımının önemli bir işçilik istediğini ifade eden Fırat Karakoç, "Baktığınızda koku kalıcıdır, çok hoş bir koku bırakır. Bu yüzden oldukça fazla sıklıkla tercih ediliyor. Çok kaliteli bir malzemeden olduğu için, insanlar da yoğun ilgi gösteriyor. Sadece Türkiye’den değil, dünyanın da pek çok ülkesinden siparişler geliyor, merak ediliyor. Ortalama 3 ile 5 bin lira arasında alıcı buluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
balina kusmuğu tesbih

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