Balkabağınızın çürümesini önlemek için bu 7 yöntemi deneyin!

Evleri ve bahçeleri süsleyen balkabakları, dekorasyonun en dikkat çekici parçaları arasında yer alıyor. İster korkutucu yüzler ister eğlenceli figürler şeklinde oyulsun, balkabaklarının kısa sürede çürümesi dekorasyon keyfini yarıda bırakabilir. Özellikle oyulmuş balkabakları, hava ve nemle temas ettikçe daha hızlı bozulabilir.

Neyse ki balkabaklarının tazeliğini daha uzun süre korumak için evde uygulanabilecek bazı pratik yöntemler bulunuyor. Doğru saklama koşulları, temizlik ve basit bakım önerileriyle balkabaklarının çürüme süreci yavaşlatılabilir.

1. BALKABAKLARINI DİKKATLİ TAŞIYIN

Balkabaklarının daha uzun süre dayanması için ilk dikkat edilmesi gereken konu, onları mümkün olduğunca az elle tutmak. Ellerdeki doğal yağlar ve kirler, balkabağının yüzeyinde bozulmayı hızlandırabilecek etkenlerin oluşmasına katkıda bulunabilir.

Bu nedenle balkabağını seçerken, taşırken ve temizlerken nazik davranmak gerekir. Özellikle tırnak darbeleri ve sert tutuş nedeniyle oluşan ezikler, çürüme sürecini hızlandırabilir.

Balkabağını sapından tutarak kaldırmak yerine gövdesinden kavramak daha doğru bir yöntem. Çünkü sapının kopması, balkabağının daha kısa sürede bozulmasına neden olabilir. Mümkünse balkabağını süsleyeceğiniz yere bir kez yerleştirin ve sezon boyunca gereksiz yere hareket ettirmeyin.

2. DOĞRU YERİ SEÇMEK ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Balkabaklarının saklandığı ortam, ne kadar süre dayanacaklarını doğrudan etkiliyor. Özellikle açık havada sergilenecek balkabaklarının güneş ışığından ve yağmurdan korunması gerekir.

Doğrudan güneş ışığına maruz kalan balkabakları daha hızlı yumuşayıp bozulabilir. Yağmur ve aşırı nem ise küf oluşumuna zemin hazırlayabilir.

Bu nedenle balkabaklarını gölgeli, serin ve kuru bir alanda muhafaza etmek önemli. Üzeri kapalı balkonlar, sundurmalar ve yağmur almayan giriş alanları uygun seçenekler arasında bulunuyor.

3. SEYRELTİLMİŞ ÇAMAŞIR SUYU İLE TEMİZLEYİN

Süsleme için kullanılan balkabaklarının yüzeyinde biriken bakteri ve küf oluşumunu azaltmak için temizlik de önemli bir adım. Kaynakta önerilen yöntemlerden biri, seyreltilmiş çamaşır suyu çözeltisi kullanmak.

Bunun için 1 ölçü çamaşır suyu ile 10 ölçü su karıştırılıyor. Küçük balkabakları bu karışımın içerisinde yaklaşık iki dakika bekletiliyor. Balkabakları suyun üzerine çıkarsa tüm yüzeylerinin karışımla temas etmesi için nazikçe çevriliyor.

İşlem sonrasında balkabaklarının tamamen kuruması gerekiyor. Özellikle sapın çevresinde ve alt kısmında su kalmamasına dikkat edilmeli.

Önemli: Çamaşır suyu kullanırken ürün etiketindeki güvenlik talimatlarına uyulmalı, ortam havalandırılmalı ve karışım başka temizlik ürünleriyle kesinlikle birleştirilmemeli. Ayrıca bu uygulama yenilecek balkabaklarında kullanılmamalı.

4. OYMADAN ÖNCE İÇİNİN TAMAMEN KURUMASINI BEKLEYİN

Balkabaklarını yüz şekilleriyle süslemek eğlenceli olsa da oyma işlemi çürüme sürecini hızlandırabilir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, balkabağının iç kısmının havayla temas etmesi ve nem dengesinin bozulması.

Bu nedenle oyma işleminden önce balkabağının içindeki çekirdeklerin, liflerin ve diğer kalıntıların tamamen temizlenmesi gerekir.

İç kısmında kalan nem ve organik artıklar küf oluşumunu kolaylaştırabilir. Temizleme işleminin ardından balkabağının içini mümkün olduğunca kurutmak, daha uzun süre dayanmasına yardımcı olabilir.

5. OYULAN KENARLARI NEMLENDİRİN

Balkabağı kesildiği anda oksidasyon süreci başlıyor. Kesilen yüzeyler zamanla kuruyup büzüşebiliyor ve bu durum balkabağının daha hızlı bozulmasına yol açabilir.

Bu süreci yavaşlatmak için oyulan kenarlara ince bir tabaka vazelin sürülmesi önerildi. Vazelin, kesilen yüzeylerde nem kaybını azaltmaya yardımcı olabilir.

Vazelin bulunmuyorsa zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı da alternatif olarak kullanılabilir. Ancak bu ürünlerin çürümeyi kesin olarak önlemediğini ve balkabağının ömrünü garanti etmediğini unutmamak gerekiyor.

6. NANE YAĞIYLA BAKIM SPREYİ HAZIRLAYIN

Balkabaklarının dış yüzeyini nemli tutmaya yardımcı olabilecek yöntemlerden biri de nane içerikli bakım spreyi hazırlamak.

Bunun için sıvı kastil sabununa birkaç damla nane uçucu yağı eklenerek bir karışım hazırlanabilir. Karışım balkabağının dış yüzeyine püskürtülerek uygulanır.

Nane, bazı mantar türlerine karşı özellikleriyle bilinse de bu karışımın balkabağındaki küf ve çürümeyi önlediğine ilişkin güçlü bilimsel kanıt bulunmuyor. Ayrıca uçucu yağların evcil hayvanlar için risk oluşturabileceği unutulmamalı.

7. BÖCEKLERDEN VE ZARARLILARDAN KORUYUN

Balkabakları yalnızca çürümeyle değil, sincaplar, karıncalar ve meyve sinekleri gibi zararlılarla da mücadele etmek zorunda kalabilir.

Özellikle yere bırakılan balkabakları sincap ve karınca gibi canlıların ilgisini çekebilir. Bunun önüne geçmek için balkabaklarını doğrudan toprağa veya zemine koymak yerine yükseltilmiş bir yüzeyde sergilemek önerilir.

Pencere önü, sağlam bir raf veya uygun bir dekoratif yükselti bu amaçla kullanılabilir.

Oyulmuş balkabakları ise meyve sineklerini daha fazla çekebilir. Bunun başlıca nedenleri arasında içeride kalan organik kalıntılar ve küf oluşumu bulunur. Bu nedenle oyma işleminden sonra balkabağının içinin iyice temizlenmesi gerekir.

Meyve sineklerini uzaklaştırmak için balkabağından biraz uzakta uygun bir meyve sineği tuzağı kullanılabilir. Böylece böceklerin doğrudan balkabağına yönelmesi azaltılabilir.