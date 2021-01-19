Balkabaklı top nasıl yapılır? Balkabağı topları ile nefis bir çay saatine hazır olun

Balkabak topları kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir lezzet. Vücuda sağladığı yararlar nedeniyle özellikle soğuk havalarda tercih edilen balkabağı topları nasıl yapılır? Küçük porsiyonlar halinde hafif atıştırmalık arayanlar için lezzetli bir tercih olacak balkabak topları, kolayca bulabileceğiniz malzeme listesi ile her zaman hazırlayabileceğiniz tatlar arasında yer alıyor.

BALKABAKLI TOP NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

4 yumurta akı,

1,5 su bardağı pudra şekeri,

10 bisküvi,

300 gram fındık,

2 dilim balkabağı,

1 kaşık tarçın.

Tarif:

Yumurta akları kaba alınır.

Üzerine pudra şekeri dökülür ve ikisi beraber çırpılır.

Bir süre çırptıktan sonra, rendelenmiş bisküvi ve fındık eklenir.

Bir tatlı kaşığı tarçın ilave edilir ve karıştırılır.

Balkabağı ilave edilir, bir süre daha karıştırılır.

Üzerine yağlı kağıt sürülen fırın tepsisinin üzerine hamur top halinde yayılır.

180 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişmesi yeterlidir.

Pişirdikten sonra servis aşamasına geçilebilir.

BALKABAKLI TOP NASIL SERVİS EDİLİR?