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Balkan geleneği Koleda bu yıl da sürdürülecek

07.01.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükmandıra beldesinde kışın en soğuk gecesinde kutlanan ve çarşaflara sarınan gençlerin komşularını korkuttuğu "Koleda" etkinliğine bu yıl 10 bin kişinin gelmesi bekleniyor

KIRKLARELİ (AA) - Balkan geleneği olarak bilinen "Koleda" etkinliği, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde yarın akşam kutlanacak.

Büyükmandıra Belediyesi ve Atatürk İlkokulu ile Cumhuriyet Ortaokulu okul aile birliklerince organize edilen etkinlikte gençler maskeler takacak, yüzlerini boyayıp, çarşaflara sarınarak birbirlerini korkutacak.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine, etkinlik için titiz bir çalışma yapıldığını, Balkan geleneklerine sahip çıkmak için düzenleyecekleri organizasyona 10 bin kişinin katılmasını beklediklerini söyledi.

Etkinliğin eğlenceli geçeceğine inandığını bildiren Çölgeçen, herkesi beldeye davet etti.

Bu tür geleneklerin önemli olduğunun altını çizen Çölgeçen, şunları dile getirdi:

"Bir Balkan geleneği olan Koleda, kışın en soğuk gecelerinde kutlanıyor. Koleda gecesinde aile bireyleri, konu komşu toplanıp, ailenin ileri gelenleri, büyükleri, kötü ve karamsar düşünceleri temsil eden kıyafetler giyerek hikayeler anlatırlar. Bu hikayeler anlatılırken bazı karamsarlık ve kötü düşünce sembolü olan kıyafetler de giyilir, giyilen bu kıyafetler tamamen karamsarlığı ve kötülüğü sembol eder."

- Koleda etkinliğinde neler yapılıyor?

"Koleda" etkinliğinde her evde mutlaka kabak pişiriliyor.

Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını sesler çıkararak korkutuyor.

Daha sonra yakılan ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, konser eşliğinde eğleniyor. Katılımcılara kabak tatlıları ikram ediliyor.

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